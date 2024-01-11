Изменщики назвали главные причины неверности

Люди, которые изменяли своим постоянным партнерам, назвали главные причины своей неверности. Мотивы своего поведения они попытались объяснить в разделе на Reddit.

Многие заявили, что совершили измену по глупости и из соображений эгоизма.

Я был эгоистичен, думал только о себе, игнорировал последствия того, что делал. Чувствовал, что имею на это право, заслуживаю внимания обеих женщин сразу. Дело и в высокомерии, я делал это с улыбкой на лице. Но все изменилось, когда я поглядел в глаза своей девушки, обнаружившей измену, увидел, как она плачет, как она была морально уничтожена. Я пообещал, что этого никогда не повторится, и этого не повторилось. Я больше не изменю JumptheShark16 пользователь Reddit

Одна девушка призналась, что изменила партнеру, так как он слишком сильно контролировал ее и не позволял расстаться с ним.

Когда я изменила, он узнал и убедил всех общих друзей, что я была серийной изменщицей, и потому ему приходилось меня контролировать. А я проделала это за его спиной всего однажды. Через несколько месяцев мы расстались, я съехала, начала встречаться с другими, а он все еще рассказывал всем, что мы вместе oof_comrade_99 пользовательница Reddit

Еще один мужчина рассказал, что изменил, чтобы отомстить возлюбленной за неверность, однако остался недоволен результатом.

Я узнал, что девушка мне изменяет, и воспользовался подвернувшейся возможностью. Не чувствовал себя хорошо, не чувствовал себя отмщенным. Больше никогда этого не делал. Люди меняются с возрастом, и я не представляю, как намеренно заставил бы кого-то пройти через подобное Poppa_Mo пользователь Reddit

Ранее мужчины и женщины рассказали на Reddit о неожиданных шагах, которые предпринимали, чтобы заняться сексом. Многие признались, что ради встречи с теми, кто им нравился, преодолевали огромные расстояния на поездах, самолетах и автомобилях, хотя и не были уверены во взаимности.