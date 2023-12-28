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08:30, 28 декабря 2023Забота о себе

В сети перечислили самые безумные поступки ради секса

Фото: Unsplash

Мужчины и женщины рассказали о неожиданных шагах, которые можно предпринять в надежде на секс. Самые безумные поступки, которые они и их знакомые совершали ради секса, они перечислили в разделе AskReddit форума Reddit.

Большинство пользователей сети признались, что преодолевали огромные расстояния без гарантированного результата на поездах, самолетах и личных авто, однако встретились и оригинальные варианты.

Был на вечеринке с другом, мы оба добивались одну и ту же девушку. Она предложила нам устроить танцевальный баттл, и кто победит — тому она даст шанс. Мы соревновались перед тридцатью людьми, а через десять минут она ушла. Никто не победил

MisterMakeYaMumCumпользователь Reddit

Еще один мужчина рассказал, что ради девушки притворился, что ему нравится персидская поэзия.

Она читала книгу вслух два с половиной часа, каждые полминуты подглядывая на мою реакцию. На фарси я не знаю ни слова

alldayerrdaym8пользователь Reddit
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Одна пользовательница вспомнила, как ее знакомый влюбился в девушку из магазина фотопринадлежностей и решил впечатлить ее.

Всего он купил пленки на сорок долларов, но так и не решился заговорить первым. Господи, но у него даже нет фотоаппарата!

happy-caress-winsпользовательница Reddit

Ранее пары, прожившие долгое время без интима, поделились способами вернуться к сексуальной жизни. Один из пользователей сообщил, что толчком к возврату к интимной жизни стало то, что он сделал вазэктомию, а жена перестала употреблять гормональные контрацептивы, влиявшие на ее либидо.

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      Александра Лисица
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