На бизнес Александра Розенбаума подали в суд из-за долгов

Коммунальщики подали в суд на сеть пивных Александра Розенбаума

Коммунальщики из Санкт-Петербурга подали в суд на сеть пивных российского музыканта Александра Розенбаума «Гоп-стоп». Они захотели отсудить у бизнеса артиста сотни тысяч рублей долгов за вывоз отходов и электричество, сообщает Telegram-канал Shot.

Истец «Невский экологический оператор» обратился в арбитражный суд с требованием взыскать с сети пивных 385 тысяч рублей за оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. По данным канала, долг образовался в 2022 году, к нему прилагаются пени и неустойки.

Кроме того, к заведениям Розенбаума подали второй иск из-за неоплаты электроэнергии. По нему коммунальщики рассчитывают получить 84 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что на российского певца Леонида Агутина подали иск в суд. С музыканта взыскали 123,5 тысячи рублей из-за долгов по коммунальным платежам по квартире в Москве.