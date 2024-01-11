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12:18, 11 января 2024Силовые структуры

Главу российского оборонного предприятия задержали за хищения миллионов рублей

Главу оборонного предприятия «Радиосистемы» Корнилова обвинили в хищениях

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Тверской области силовики задержали главу оборонного предприятия «Радиосистемы» Александра Корнилова и обвинили в хищении 3,2 миллиона рублей, выделенных из бюджета на доработку зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Предприятие, возглавляемое задержанным, в 2020 году получило заказ на усовершенствование рабочего места оператора радара ЗРК С-400. Однако спустя два года следствие выяснило, что над проектом работали «мертвые души» — фиктивно оформленные сотрудники. Силовики устанавливают, кто за них получал зарплату.

Корнилов дал признательные показания, ему избрана подписка о невыезде.

22 декабря сообщалось, что глава «НПП "Геофизика-космос"» Евгений Фомичев обвиняется в хищениях у компании «Фонд развития территорий». Из материалов следствия следует, что он вместе с другими лицами путем обмана и злоупотребления доверием руководства фонда похитил его денежные средства. Сумма ущерба неизвестна.

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      Любовь Ширижик
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