Раскрыты детали дела главы крупнейшего в России предприятия космической отрасли
Глава «НПП "Геофизика-космос"» Евгений Фомичев обвиняется в хищениях у компании «Фонд развития территорий». Детали уголовного дела об особо крупном мошенничестве раскрыли «Ленте.ру» в Басманном суде Москвы, который выдал санкцию на его арест.
Из материалов следствия следует, что он вместе с другими лицами путем обмана и злоупотребления доверием руководства фонда похитил его денежные средства. Сумма ущерба неизвестна.
Глава крупнейшего в России предприятия космической отрасли отправлен в СИЗО до 21 февраля 2024 года. Силовики задержали его в Москве 22 декабря.
24 октября сотрудники Следственного комитета России (СКР) и ФСБ раскрыли аферу с хищением 240 миллионов рублей у компании «Фонд развития территорий». Задержана бывший арбитражный управляющий Светлана Аглинишкене и ее сообщники Екатерина Мыскина и Дмитрий Шарифуллин. Им предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.
По данным следствия, в период с 2018-го по 2021 год фигуранты дела похитили у фонда бюджетные средства в ходе процедуры банкротства компаний-застройщиков. Они указывали в договорах с аффилированными фирмами завышенную стоимость услуг по охране имущества застройщиков.
По решению Басманного суда Аглинишкене, Мыскину и Шарифуллина арестовали.