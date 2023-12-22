Раскрыты детали дела главы крупнейшего в России предприятия космической отрасли

Главу «НПП "Геофизика-космос"» обвинили в хищениях у Фонда развития территорий

Начало событий в новости Главу крупнейшего в России предприятия космической отрасли взяли под стражу

Глава «НПП "Геофизика-космос"» Евгений Фомичев обвиняется в хищениях у компании «Фонд развития территорий». Детали уголовного дела об особо крупном мошенничестве раскрыли «Ленте.ру» в Басманном суде Москвы, который выдал санкцию на его арест.

Из материалов следствия следует, что он вместе с другими лицами путем обмана и злоупотребления доверием руководства фонда похитил его денежные средства. Сумма ущерба неизвестна.

Глава крупнейшего в России предприятия космической отрасли отправлен в СИЗО до 21 февраля 2024 года. Силовики задержали его в Москве 22 декабря.

24 октября сотрудники Следственного комитета России (СКР) и ФСБ раскрыли аферу с хищением 240 миллионов рублей у компании «Фонд развития территорий». Задержана бывший арбитражный управляющий Светлана Аглинишкене и ее сообщники Екатерина Мыскина и Дмитрий Шарифуллин. Им предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.

По данным следствия, в период с 2018-го по 2021 год фигуранты дела похитили у фонда бюджетные средства в ходе процедуры банкротства компаний-застройщиков. Они указывали в договорах с аффилированными фирмами завышенную стоимость услуг по охране имущества застройщиков.

По решению Басманного суда Аглинишкене, Мыскину и Шарифуллина арестовали.