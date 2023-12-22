Задержан глава крупнейшего в России предприятия космической отрасли

Силовики задержали в Москве гендиректора «НПП "Геофизика-космос"» Фомичева

В Москве cледователи задержали гендиректора «НПП "Геофизика-космос"» Евгения Фомичева по уголовному делу об особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

Ему предъявили обвинение и допросили. Следствие планирует ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Фабула уголовного дела неизвестна.

«НПП "Геофизика-космос"» является крупнейшим в России предприятием космической отрасли.

22 декабря сообщалось, что суд в Екатеринбурге арестовал до 27 февраля бывшего заместителя министра строительства Свердловской области Игоря Дубровина по обвинению в особо крупном хищении денежных средств. Его задержали в Чите 14 декабря. Следователи вменяют ему обвинения, связанные с его работой в Свердловской области.