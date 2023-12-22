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19:45, 22 декабря 2023Силовые структуры

Главу крупнейшего в России предприятия космической отрасли взяли под стражу

В Москве суд арестовал главу «НПП "Геофизика-космос"» по делу о мошенничестве
Начало событий в новости Задержан глава крупнейшего в России предприятия космической отрасли
Евгений Фомичев

Евгений Фомичев. Кадр: Telegram-канал «Московские суды общей юрисдикции»

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу главе «НПП "Геофизика-космос"» Евгению Фомичеву по уголовному делу об особо крупном мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Он арестован на два месяца, до 21 февраля 2024 года. Подсудимый обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). По данным следствия, Фомичев с сообщниками путем обмана и злоупотребления доверием руководства Фонда развития территорий похитил его денежные средства. Другие подробности дела не раскрываются.

Ранее 22 декабря сообщалось о задержании Фомичева. «НПП "Геофизика-космос"» является крупнейшим в России предприятием космической отрасли.

22 декабря сообщалось, что суд в Екатеринбурге арестовал до 27 февраля бывшего заместителя министра строительства Свердловской области Игоря Дубровина по обвинению в особо крупном хищении денежных средств. Его задержали в Чите 14 декабря. Следователи вменяют ему обвинения, связанные с его работой в Свердловской области.

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      Любовь Ширижик
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