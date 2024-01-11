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09:26, 11 января 2024Силовые структуры

Россиянин дважды покушался на бывшую жену и получил 12 лет колонии

Красноярец сел на 12 лет в колонию за двойную попытку убить экс-жену

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Красноярский краевой суд признал законным приговор, вынесенный 27-летнему местному жителю, дважды покушавшемуся на бывшую жену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Осужденный отправится в колонию строгого режима на 12 лет.

Из материалов дела следует, что с 2018 года пара жила в браке, у них родилось двое детей. Начались семейные конфликты с побоями, из-за чего женщина приняла решение о разводе. При разделе квартиры и детей они вновь стали ссориться. В ноябре 2022 года красноярец напал на экс-жену в помещении городской детской библиотеки, где она работала, и нанес ей не менее 17 ножевых ранений. Женщина выжила, а ее бывший муж сбежал в Омск, его объявили в федеральный розыск.

Через несколько месяцев мужчина вернулся в Красноярск и вновь попытался расправиться с экс-женой уже у нее дома. Он выследил ее и пришел в квартиру, где напал, однако совершить убийство ему помешал брат экс-жены — он задержал его и передал полицейским.

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      Любовь Ширижик
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