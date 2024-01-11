Россияне за год набрали кредитов на 16 триллионов рублей

РБК: в 2023 году россияне взяли 52 миллиона кредитов на 16,76 триллиона рублей

В 2023 году российские банки выдали гражданам 52 миллиона кредитов общей суммой 16,76 триллиона рублей, что на 6,1 триллиона (57 процентов) больше, чем в 2022-м. Об этом со ссылкой на данные аналитической компании Frank RG пишет РБК.

В денежном выражении на ипотеку пришлось около половины объема — 47 процентов (7,85 триллиона рублей), в количественном — четыре процента (почти два миллиона кредитов). По деньгам ипотека превзошла рекорд 2021 года (5,76 триллиона).

На кредиты наличными (34 миллиона) пришлось более 40 процентов (6,87 триллиона рублей), однако до рекорда 2021 года результат немного не дотянул. Автокредитование выросло в 2,2 раза, до 1,54 триллиона рублей, разбитые на более чем миллион кредитов. Также банки одобрили около 15 миллионов кредитов на покупку товаров (POS), в денежном выражении это 497,2 миллиарда рублей, что на 42 процента больше, чем в 2022 году.

Выдача ипотеки подскочила во второй половине года, когда граждане пытались успеть оформить кредиты по низким ставкам, а вот необеспеченное кредитование в этот период, напротив, стало снижаться, так как Центробанк с 1 сентября ужесточил ограничения.

Общий объем кредитов оказался в три раза выше, чем увеличение размера депозитов в банках. В прошлом году россияне отнесли на вклады 5,2 триллиона рублей, доведя совокупный размер до 28 триллионов рублей. Аналитики ожидают, что высокие ставки поддержат тенденцию, однако до уровня кредитования росту вкладов по-прежнему очень далеко.

С 1 января 2024 года в силу вступил закон, обязывающий банки предупреждать граждан о критичном росте долговой нагрузки. Эта мера коснется в первую очередь наиболее закредитованных клиентов.