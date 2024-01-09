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09:30, 9 января 2024Экономика

Россиян начнут предупреждать о критичном росте долгов

Российские власти обязали банки уведомлять граждан о критичной долговой нагрузке

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Российские власти обязали банки предупреждать граждан о критичном росте долговой нагрузки. Эта мера коснется в первую очередь наиболее закредитованных клиентов, сообщает РБК со ссылкой на вступивший в силу с 1 января 2024 года федеральный закон.

Согласно нововведениям, с этого года кредиторы должны будут рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) для каждого потенциального заемщика. ПДН рассчитывается как отношение ежемесячных платежей по всем кредитам клиента к суммарному объему его доходов. Если показатель окажется выше 50 процентов, то такого клиента предупредят о высоких рисках, следует из основных положений федерального закона.

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В то же время единой практики информирования россиян о высоком уровне финансовой нагрузки пока не сложилось, утверждают участники рынка. В некоторых финансовых организациях планируют информировать клиента о его высоком ПДН до получения кредита. Другие же намерены требовать от физических лиц подписывать такие уведомления среди прочих документов по займу. При этом повышенный уровень долговой нагрузки еще не влечет за собой автоматическое отклонение кредитной заявки, заявляют эксперты. В каждом конкретном случае итоговое решение будет зависеть непосредственно от политики самого банка, в который обратился потенциальный заемщик.

Ранее в Центробанке (ЦБ) сообщили, что по итогам января-октября 2023 года россияне набрали кредитов на рекордную сумму в 34,8 триллиона рублей. За первые десять месяцев общий показатель закредитованности населения вырос на 6 триллионов и оказался самым высоким с 2015 года. При этом большая часть займов пришлась на ипотечный сегмент рынка, который поддерживался льготными госпрограммами.

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      Анатолий Акулов
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