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20:26, 11 января 2024Культура

Марго Робби задумалась о перерыве в актерской карьере

Актриса Марго Робби заявила, что ее появление на экранах стало избыточным

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Австралийская актриса и продюсер Марго Робби порассуждала о перерыве в актерской карьере. Ее слова приводит Deadline.

По словам актрисы, на данный момент она переживает самый длинный период своего отсутствия на съемочной площадке, так как съемки «Барби» закончились в октябре 2022 года. «Мне кажется, что всем уже надоело видеть меня. Наверное, мне стоит исчезнуть с экранов на некоторое время», — пошутила она.

Звезда «Барби» также отметила, что ей нравится сниматься в проектах, в которых она не является продюсером. «Все такие: "У тебя перерыв?" А я такая: "Вы же знаете, что я продюсер, да? У нас не бывает перерывов"», — сказала актриса.

Ранее американская актриса Энн Хэтэуэй в подкасте Happy Sad Confused рассказала, что могла исполнить главную роль в фильме «Барби» вместо Марго Робби.

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      Варвара Кошечкина
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