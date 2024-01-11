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19:59, 11 января 2024Интернет и СМИ

Участница популярного российского телешоу пожаловалась на тяжелые условия

Певица Анкудинова заявила, что ей было тяжело двигаться в костюме в шоу «Маска»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская певица, участница четвертого сезона шоу «Маска» на канале НТВ Диана Анкудинова пожаловалась на тяжелые условия проекта. Закулисье популярной передачи, где она выступала в костюме Горностая, артистка раскрыла в интервью News.ru.

Анкудинова призналась, что на съемках «Маски» ей было тяжело двигаться в костюме Горностая, поскольку на ткани было много страз. «Нужно двигаться, попадать [в ноты], все помнить и при этом не упасть никуда. И при этом у тебя на голове еще эта маска, она тоже тяжелая, и все время перевешивает», — высказалась она о сложностях участия в проекте.

В то же время певица заявила, что ее костюм был легче, чем костюм Мамонтенка, в котором выступал певец Дима Билан. «Когда я была за кулисами, я попробовала поднять голову Мамонтенка. Я не смогла ее просто поднять», — вспомнила она.

Ранее Анкудинова раскрыла подробности съемок шоу «Голос. Дети» на Первом канале. Она рассказала, что репертуар участнику выбирает огромная команда проекта.

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      Олег Давыдов
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