Участница популярного российского телешоу пожаловалась на тяжелые условия
Российская певица, участница четвертого сезона шоу «Маска» на канале НТВ Диана Анкудинова пожаловалась на тяжелые условия проекта. Закулисье популярной передачи, где она выступала в костюме Горностая, артистка раскрыла в интервью News.ru.
Анкудинова призналась, что на съемках «Маски» ей было тяжело двигаться в костюме Горностая, поскольку на ткани было много страз. «Нужно двигаться, попадать [в ноты], все помнить и при этом не упасть никуда. И при этом у тебя на голове еще эта маска, она тоже тяжелая, и все время перевешивает», — высказалась она о сложностях участия в проекте.
В то же время певица заявила, что ее костюм был легче, чем костюм Мамонтенка, в котором выступал певец Дима Билан. «Когда я была за кулисами, я попробовала поднять голову Мамонтенка. Я не смогла ее просто поднять», — вспомнила она.
Ранее Анкудинова раскрыла подробности съемок шоу «Голос. Дети» на Первом канале. Она рассказала, что репертуар участнику выбирает огромная команда проекта.