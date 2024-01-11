Медведев обратился к «наследникам Гитлера и Муссолини» в Киеве с напоминанием

Медведев: удары Киева западным оружием по РФ — повод применить ядерное оружие

Удары Киева западным оружием по объектам на территории России станут поводом для Москвы применить ядерное оружие. Об этом в своем Telegram-канале написал зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Политик обратился к киевским властям как к наследникам нацистского и фашистского режимов и сделал им предупреждение о недопустимости агрессии против России.

«Это (удары западным оружием по территории России — прим. «Ленты.ру») никакое не право на самооборону, а прямое (...) основание для использования нами ядерного оружия против такого государства. Об этом должны помнить все наследники Гитлера, Муссолини, Петена и прочих в нынешней Европе, поддерживающей нацистов в Киеве», — напомнил зампред Совбеза.

Запись в блоге Медведева стала вторым за сутки упоминанием политиком ядерного оружия в контексте специальной военной операции. До этого на заседании комиссии военно-промышленного комплекса он заявил, что Россия использовала на Украине почти все виды своего вооружения, «кроме ядерного».