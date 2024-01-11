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15:29, 11 января 2024Россия

Медведев высказался об используемом Россией на Украине оружии

Медведев: Россия использовала на Украине оружие с разным наполнением
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Sputnik / Yekaterina Shtukina / Pool / Reuters

Россия использовала на Украине вооружение с разным наполнением. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, чьи слова приводит РИА Новости.

По его словам, недавняя серия интенсивных и результативных ударов российских войск по военным объектам на Украине подтверждает эффективную работу оборонно-промышленного комплекса (ОПК). «Причем использовались, как известно, разные носители, с разным наполнением, разве что кроме ядерного пока», — сказал политик.

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Он также отметил, что все запланированные поставки особо востребованных вооружений и средств поражения в 2023 году в России были выполнены.

Ранее Медведев заявил, что Россия модернизирует свою военную технику с учетом образцов западного вооружения. Политик также отметил, что Россия приобретает очень важный опыт, давая отпор противнику, который «буквально напичкан самыми новыми видами вооружений».

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