Медведев высказался об используемом Россией на Украине оружии

Медведев: Россия использовала на Украине оружие с разным наполнением

Россия использовала на Украине вооружение с разным наполнением. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, чьи слова приводит РИА Новости.

По его словам, недавняя серия интенсивных и результативных ударов российских войск по военным объектам на Украине подтверждает эффективную работу оборонно-промышленного комплекса (ОПК). «Причем использовались, как известно, разные носители, с разным наполнением, разве что кроме ядерного пока», — сказал политик.

Он также отметил, что все запланированные поставки особо востребованных вооружений и средств поражения в 2023 году в России были выполнены.

Ранее Медведев заявил, что Россия модернизирует свою военную технику с учетом образцов западного вооружения. Политик также отметил, что Россия приобретает очень важный опыт, давая отпор противнику, который «буквально напичкан самыми новыми видами вооружений».