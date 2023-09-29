Медведев заявил о модернизации военной техники с учетом западного вооружения

Медведев: Россия модернизирует военную технику с учетом западного вооружения

Россия модернизирует свою военную технику с учетом образцов западного вооружения. Об этом заявил зампред Совбеза страны Дмитрий Медведев, чьи слова приводит РИА Новости.

Политик также отметил, что Россия приобретает очень важный опыт, давая отпор противнику, который «буквально напичкан самыми новыми видами вооружений».

«Мы активно модернизируем свою технику, стараемся находить возможности противопоставить даже новейшим западным образцам соответствующие контрмеры. Так будет происходить и дальше, вплоть до нашей окончательной победы», — сказал он.

Ранее Медведев заявил, что с начала года по состоянию на 26 сентября на службу в Вооруженные силы России «в интересах объединенной группировки войск» приняты более 325 тысяч контрактников. Военнослужащие демонстрируют хорошие боевые качества, волю, твердость и настроены на победу, подчеркнул зампред Совбеза.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.