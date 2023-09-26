Медведев назвал количество набранных в войска контрактников с начала года

Медведев: с начала года на службу в армию приняты более 325 тысяч контрактников

С начала года по состоянию на 26 сентября на службу в Вооруженные силы России «в интересах объединенной группировки войск» приняты более 325 тысяч контрактников. Об этом сообщил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев со ссылкой на Минобороны, пишет РИА Новости.

На совещании по вопросам доукомплектования армии Медведев рассказал о совершенной им поездке на полигон подготовки контрактников, расположенный в Донецкой народной республике вблизи линии боевого соприкосновения.

Военнослужащие демонстрируют хорошие боевые качества, волю, твердость и настроены на победу, подчеркнул зампред Совбеза. Он поблагодарил Минобороны за подготовку бойцов и заявил о продолжении работы по доукомплектованию Вооруженных сил.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу оценил ход украинского контрнаступления в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, Вооруженным силам Украины (ВСУ) не удалось добиться значительных результатов. Также он озвучил месячные потери ВСУ в живой силе и военной технике.