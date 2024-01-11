В Германии ответили на вопрос о присутствии на Украине солдат НАТО

Статс-секретарь МИД Германии Баггер: на Украине нет солдат стран НАТО

НАТО и Киев «ясно дали понять», что на Украине нет солдат под командованием Североатлантического альянса. На вопрос о присутствии в стране военнослужащих НАТО ответил статс-секретарь МИД Германии Томас Баггер. «Лента.ру» ознакомилась с текстом соответствующего заявления Баггера, ставшего ответом на парламентский запрос депутата бундестага Маттиаса Моосдорфа.

Моссдорф ранее спрашивал у правительства, может ли оно подтвердить или опровергнуть присутствие на Украине солдат под эгидой НАТО. «Известно ли федеральному правительству, что солдаты НАТО, дислоцированные на Украине, участвуют в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации и других вовлеченных вооруженных группировок, или оно может исключить это?» — говорилось в тексте запроса парламентария к кабмину.

Ответ на вопрос Моосдорфа предоставил статс-секретарь Баггер.

И НАТО, и Украина ясно дали понять, что на Украине нет солдат под командованием НАТО Томас Баггер статс-секретарь МИД ФРГ

В феврале прошлого года стратег Министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер рассказал о присутствующих на Украине солдатах стран НАТО. Он объяснил, что Украина не нуждается в таковых, поскольку они уже находятся там в качестве наемников. По его словам, на территории Украины находится большое количество именно наемников, а не солдат Североатлантического альянса.

Австрийский полковник добавил, что при увольнении со службы статус военных меняется. «Я снимаю форму, подписываю контракт и еду на Украину. И я теперь не военнослужащий вооруженных сил Австрии, а наемник по контракту», — сказал Райснер.