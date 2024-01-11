Модель Перминова снялась в прозрачных штанах и показала видео фанатам

Жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова снялась в откровенных штанах во время отдыха на Бали и показала видео фанатам. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя манекенщица предстала перед камерой в сиреневом бикини, состоявшем из топа на тонких лямках и стрингов с заниженной талией. Также она надела прозрачные брюки клеш с разрезами и шнуровкой и показала фигуру с разных сторон.

В качестве аксессуаров знаменитость выбрала миниатюрную сумку, украшенную цветными бусами, солнцезащитные очки, массивные золотистые серьги и браслет.

Ранее российская актриса театра и кино Настасья Самбурская показала фигуру в откровенной одежде. Она позировала в черном наряде, который включал в себя кроп-топ на тонких лямках и мини-шорты с завышенной талией.