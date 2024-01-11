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20:28, 11 января 2024Ценности

Модель Перминова снялась в прозрачных штанах и показала видео фанатам

Кадр: @lenaperminova

Жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова снялась в откровенных штанах во время отдыха на Бали и показала видео фанатам. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя манекенщица предстала перед камерой в сиреневом бикини, состоявшем из топа на тонких лямках и стрингов с заниженной талией. Также она надела прозрачные брюки клеш с разрезами и шнуровкой и показала фигуру с разных сторон.

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      Карина Черных
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