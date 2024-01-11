Самбурская показала фигуру в мини-шортах

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская показала фигуру в откровенной одежде. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

36-летняя звезда запечатлела себя в зеркале в тренажерном зале во время поездки на Пхукет, Таиланд. Она позировала в черном наряде, который включал в себя кроп-топ на тонких лямках и мини-шорты с завышенной талией.

«Акклиматизация какая-то лютейшая. Дней 10 в себя приходила, только сегодня ожила», — подписала кадры знаменитость, отметив, что температура воздуха на острове составляет 32 градуса Цельсия.

Ранее в январе российская актриса театра и кино Кристина Асмус похвасталась фигурой после новогодних праздников. 35-летняя знаменитость позировала на снимке в комплекте нижнего белья, состоящем из белого полупрозрачного бюстгальтера в спортивном стиле и черных трусов с высокой посадкой.