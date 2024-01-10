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10:18, 10 января 2024Ценности

Кристина Асмус похвасталась фигурой после праздников

Фото: @asmuskristina

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус похвасталась фигурой после новогодних праздников. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

35-летняя знаменитость поделилась снимком, на котором она запечатлена в комплекте нижнего белья, состоящем из белого полупрозрачного бюстгальтера в спортивном стиле и черных трусов с высокой посадкой. При этом артистка надела белый халат и уложила волосы в небрежную прическу.

«Сейчас буду вас бесить (хотя, куда уж больше), но я после праздников осталась в своей форме и не набрала даже полкилограммушка», — подписала звезда «Интернов» пост.

В августе Кристина Асмус снялась в откровенном образе после набора веса со словами «сочная грудь». Тогда артистка попозировала в белом бикини, которое состояло из топа с широкими лямками и трусов с завышенной талией. При этом она накинула на плечи полотенце, показав фигуру с разных ракурсов и указав на изменение параметров тела.

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      Карина Черных
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