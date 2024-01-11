Москвичам рассказали о погоде на старый Новый год

Температура в Москве 13 января опустится на 14 градусов ниже нормы

На старый Новый год в столичном регионе ожидается морозная погода. Об этом рассказала «Вечерней Москве» ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Ночью на 13 января похолодает до минус 22-20 градусов, днем потеплеет до минус 18-16 градусов. В воскресенье, 14 января, днем будет минус 13-15 градусов. В этот период не будет существенных осадков и сильного ветра. Ожидается переменная облачность с прояснениями. Температура воздуха в выходные опустится ниже климатической нормы на 12-14 градусов.

Волна потепления приедет в начале следующей недели, 15 января. Ночью воздух прогреется до минус трех-пяти градусов, днем потеплеет до минус одного градуса. Ожидается сильный туман, небольшой снег и умеренный южный ветер.

Ранее Москву накрыла сильная метель. По словам синоптика Михаила Леуса, интенсивность осадков будет ослабевать по мере прохождения холодного атмосферного фронта. Ожидается, что за сутки в городе похолодает до минус 12 градусов.