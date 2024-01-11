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19:17, 11 января 2024Среда обитания

Москвичам предсказали резкие перепады давления к концу недели

Синоптик Ильин: к концу недели в Москве ожидаются скачки атмосферного давления

Фото: Авилов Александр / АГН «Москва» 

Резкие колебания атмосферного давления в конце недели ожидают москвичей и жителей столичного региона. Об этом в беседе с Russia Today (RТ) рассказал синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин.

По словам метеоролога, в выходные давление будет скакать «как чёрт на табуретке». 11 января оно держалось на уровне 732 миллиметров ртутного столба. К субботе показатели поднимутся выше 750 миллиметров, но уже к понедельнику упадут до прежних 730.

Температура в субботу ночью, по прогнозам специалиста, составит минус 24 градуса в столице и минус 26 градусов в Подмосковье.

Ранее синоптики предсказали морозную погоду в Старый Новый год. Температура опустится на 14 градусов ниже климатической нормы.

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      Виктория Клабукова
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