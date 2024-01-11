Мужчина публично унизил партнершу-изменницу и пожалел

SCMP: в Китае мужчина отомстил партнерше за измену с помощью плаката

Житель Китая по фамилии Чжэн из провинции Хубэй публично унизил бывшую партнершу за измену и пожалел. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Женщина состояла в близких отношениях с другим мужчиной, когда встречалась с Чжэном. Когда ему стало известно об этом, пара рассталась. Сразу после разрыва партнерша-изменница вступила в отношения с любовником.

Несмотря на предательство, спустя время Чжэн захотел вернуть бывшую возлюбленную и предпринял многочисленные безуспешные попытки возобновить общение. Когда мужчина понял, что не сможет сделать это, он решил ей отомстить. Вместе с другом Чжэн заказал плакаты, на которых обвинил ее в неверности. Он разместил их рядом с местом работы бывшей партнерши и в других публичных местах.

Спустя некоторое время один из местных жителей сообщил о появившихся на улицах плакатах в полицию. Правоохранители быстро нашли и арестовали Чжэна и его друга. Они находились под стражей десять и восемь дней соответственно. Оба мужчины раскаялись в содеянном.

Фотография плаката быстро разлетелась по сети. Многие пользователи раскритиковали поступок мужчины и сказали, что он свидетельствует о его низком уровне интеллекта. «Женщинам так тяжело. У них даже нет возможности вежливо отказать мужчине. Такое неустанное преследование сигнализирует о потенциальной возможности домашнего насилия», — написал один из комментаторов.

Ранее сообщалось, что жительница США заподозрила мужа в измене, узнала, что он завел роман с ее матерью, и выгнала ее из дома. Женщина уличила мужа в неверности 14 лет назад, вскоре после того, как родила ребенка.

