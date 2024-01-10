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05:00, 10 января 2024Из жизни

Женщина узнала о романе мужа и своей матери и выгнала ее из дома

New York Post: в США женщина уличила мужа в измене с ее матерью

Фото: AimPix / Shutterstock / Fotodom

Жительница США заподозрила мужа в измене, узнала, что он завел роман с ее матерью, и выгнала ее из дома. Об этом сообщает New York Post.

Лэйси Джейн из города Индианаполис, штат Индиана, уличила мужа в неверности 14 лет назад, вскоре после того, как родила ребенка. В тот период женщина жила в одном доме с матерью и мужем. Позже ее мать сняла жилье неподалеку.

По словам Джейн, через некоторое время она начала подозревать, что между ее мужем и матерью может быть роман. Она начала расспрашивать мужчину о возможной связи с тещей, но это привело к серьезной ссоре. В результате супруги приняли решение разойтись.

Мужчина переехал, а Джейн стала жить с матерью. Вскоре та призналась, что ее подозрения не были лишены оснований. Узнав об этом, разгневанная женщина приехала к бывшему возлюбленному и заявила, что мать рассказала ей о его неверности. «Он посмотрел мне прямо в глаза и сказал: "Ну почему бы ей тогда не рассказать тебе, чем мы с ней занимались?"», — вспоминает Джейн.

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Женщина осознала, что мать крутила роман с зятем за ее спиной, поэтому поспешила домой и потребовала объяснений. Та отрицала связь с ее мужем, однако Джейн не поверила ей и приказала немедленно покинуть дом.

Как утверждает Джейн, главным разочарованием для нее стала не измена, а предательство бабушки и дедушки. Они, по ее словам, обо всем знали, но ничего ей не сказали.

В результате Джейн осталась безработной матерью-одиночкой. Несмотря на трудности, она нашла в себе силы построить карьеру и открыла некоммерческую организацию, которая занимается строительством домов для одиноких матерей. «Тяжелые события могут привести к потрясающим результатам», — утверждает она.

Ранее сообщалось, что в Индии молодая женщина завела троих супругов и попалась после четвертой свадьбы. Считается, что мужья индианки не знали друг о друге.

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