МВД предупредило о новом виде мошенничества в социальных сетях

МВД: мошенники с помощью ИИ генерируют голосовые сообщения владельцев аккаунта

МВД предупредило россиян о новом виде мошенничества в социальных сетях. Об этом сообщает ТАСС.

Аферисты научились с помощью искусственного интеллекта (ИИ) генерировать голосовые сообщения пользователей. Так они вымогают деньги у знакомых владельца аккаунта, показывая фото якобы его банковской карты.

Сначала мошенники взламывают профили в Telegram или WhatsApp с помощью фейковых голосов, а затем по архивам с голосовыми сообщениями владельца создают новые с необходимым текстом.

Ранее в МВД России раскрыли новую тактику телефонных мошенников с Украины, которые вовлекают россиян в диверсионную деятельность. Сначала аферисты используют стандартный прием о якобы подозрительных переводах на банковских счетах или попытки оформить кредит, а после хищения средств предлагают обманутым гражданам вернуть деньги либо же отомстить преступникам путем совершения поджогов объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры.