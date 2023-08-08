МВД: мошенники с Украины используют новую тактику вовлечения россиян в диверсии

В МВД России раскрыли новую тактику телефонных мошенников с Украины, которые вовлекают россиян в диверсионную деятельность. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Сначала аферисты используют стандартный прием о якобы подозрительных переводах на банковских счетах или попытки оформить кредит, а после хищения средств предлагают обманутым гражданам вернуть деньги либо же отомстить преступникам путем совершения поджогов объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры.

Также мошенники прибегают к угрозам в адрес родных пострадавших.

Полиция проводит проверки по всем зарегистрированным фактам поджогов, устанавливаются личности преступников и их пособников. В МВД добавили, что мошенники в течение последней недели стали массово использовать прием с вовлечением россиян в диверсионные преступления. Большинство обманутых граждан — люди пожилого возраста. Также аферисты, действующие на территории Украины, предлагают россиянам совершить диверсию или теракт за денежное вознаграждение.

В Генпрокуратуре напомнили россиянам, что правоохранительные органы не привлекают граждан к борьбе с преступностью противозаконными способами. Любые телефонные звонки подобного рода направлены на привлечение россиян к преступлениям террористического характера.