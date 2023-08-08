Генпрокуратура России изучила ситуацию с массовыми поджогами военкоматов

Генпрокуратура РФ: массовые поджоги военкоматов совершены по указанию с Украины

Массовые поджоги военкоматов в России совершены по указаниям, поступившим с территории Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре РФ после изучения сложившейся ситуации.

Все эти преступления были совершены россиянами, которые выполняли указания, полученные ими по телефону от якобы сотрудников правоохранительных органов и банков. Звонки носили массовый характер и были организованы представителями киевского режима.

В Генпрокуратуре напомнили россиянам, что правоохранительные органы не привлекают граждан к борьбе с преступностью противозаконными способами. Любые телефонные звонки подобного рода направлены на привлечение россиян к преступлениям террористического характера.

В ведомстве указали, что поджоги военкоматов могут быть квалифицированы как теракты и диверсии.

Полиция проводит проверки по всем зарегистрированным фактам поджогов, устанавливаются личности преступников и их пособников, сообщили «Ленте.ру» в МВД России. Там добавили, что мошенники стали массово использовать прием с вовлечением россиян к диверсионным преступлениям в течение последней недели. Большинство обманутых граждан — люди пожилого возраста. Также аферисты, действующие на территории Украины, предлагают россиянам совершить диверсию или теракт за денежное вознаграждение.

