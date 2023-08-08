Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:26, 8 августа 2023Силовые структуры

Генпрокуратура России изучила ситуацию с массовыми поджогами военкоматов

Генпрокуратура РФ: массовые поджоги военкоматов совершены по указанию с Украины

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Массовые поджоги военкоматов в России совершены по указаниям, поступившим с территории Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре РФ после изучения сложившейся ситуации.

Все эти преступления были совершены россиянами, которые выполняли указания, полученные ими по телефону от якобы сотрудников правоохранительных органов и банков. Звонки носили массовый характер и были организованы представителями киевского режима.

В Генпрокуратуре напомнили россиянам, что правоохранительные органы не привлекают граждан к борьбе с преступностью противозаконными способами. Любые телефонные звонки подобного рода направлены на привлечение россиян к преступлениям террористического характера.

В ведомстве указали, что поджоги военкоматов могут быть квалифицированы как теракты и диверсии.

Полиция проводит проверки по всем зарегистрированным фактам поджогов, устанавливаются личности преступников и их пособников, сообщили «Ленте.ру» в МВД России. Там добавили, что мошенники стали массово использовать прием с вовлечением россиян к диверсионным преступлениям в течение последней недели. Большинство обманутых граждан — люди пожилого возраста. Также аферисты, действующие на территории Украины, предлагают россиянам совершить диверсию или теракт за денежное вознаграждение.

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости

    Польша возобновила прокачку нефти по «Дружбе»

    В Петербурге годовалая девочка отравилась найденным на площадке снюсом

    Натали Портман решила развестись с мужем после 11 лет брака

    Трое детей пострадали из-за урагана в российском регионе

    Россиянам раскрыли самый модный цвет одежды на осень

    Россиянин избил полицейского и получил два года колонии

    Власти Грузии заявили об ответственности Саакашвили за войну 2008 года

    Россиянам напомнили о послаблениях на работе в жару

    Названы самые популярные у россиян марки электрокаров с пробегом

    Сменившая гражданство российская легкоатлетка выиграла серебро на Универсиаде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости