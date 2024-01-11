Нарышкин сообщил о готовящемся в Латвии тренинге по раскачке ситуации в России

Нарышкин: США проведут в Латвии тренинг по раскачке ситуации в России

США проведут в Латвии тренинг по раскачке ситуации в России. О готовящемся мероприятии сообщил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, передает РИА Новости.

«Роль "наставников" сыграют сотрудники американских спецслужб, работающие в посольствах США в Москве и Риге под прикрытием дипломатических должностей», — сказал Нарышкин.

Он добавил, что для России не составит большого труда определить состав слушателей тренинга. По данным главы СВР, первый семинар должен пройти в Риге с 16 по 18 февраля.

Ранее временный поверенный России в Латвии Олег Зыков сообщил, что прибалтийская республика массово аннулирует виды на жительство россиян в соответствии с недавно принятыми поправками к миграционному законодательству. «В результате этой законодательной инициативы на грани выдворения сегодня оказались несколько тысяч россиян», — заявил дипломат.