Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:55, 11 января 2024Мир

Нарышкин указал на попытки США раскачать ситуацию в России перед выборами

Нарышкин: США пытаются раскачать ситуацию в России перед выборами президента

Фото: Gavriil Grigorov / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

США пытаются раскачать ситуацию в России перед выборами президента, которые пройдут с 15 по 17 марта. На это указал директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, сообщает ТАСС.

«Очевидно, что в преддверии президентских выборов в России американцы хватаются за малейшую возможность раскачать внутриполитическую обстановку в нашей стране», — сказал он.

По его словам, американские власти изобретают все более изощренные способы незаконного вмешательства в демократические процедуры.

Директор СВР также заявил, что ради вмешательства в президентские выборы в России и усиления санкционного давления Вашингтон хочет сделать россиян, которые были членами программ обмена, базой пятой колонны для дестабилизации ситуации в государстве.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Со всех сторон душат» Путин назвал экономику России первой в Европе. И объяснил, почему подорожали яйца

      В Google решили уволить сотни сотрудников

      Лукашенко предложил нетрадиционно подойти к вопросу амнистии

      Путин назвал российского губернатора «следующим за Господом в иерархии»

      Самбурская показала фигуру в мини-шортах

      Врач назвал неочевидный способ борьбы с запорами

      Главу российского оборонного предприятия задержали за хищения миллионов рублей

      Россиянин раскодировался и расчленил попугая жены

      В Латвии приняли окончательное решение о конфискации Дома Москвы в Риге

      Еще один российский город остался без света

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости