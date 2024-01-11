Нарышкин указал на попытки США раскачать ситуацию в России перед выборами

Нарышкин: США пытаются раскачать ситуацию в России перед выборами президента

США пытаются раскачать ситуацию в России перед выборами президента, которые пройдут с 15 по 17 марта. На это указал директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, сообщает ТАСС.

«Очевидно, что в преддверии президентских выборов в России американцы хватаются за малейшую возможность раскачать внутриполитическую обстановку в нашей стране», — сказал он.

По его словам, американские власти изобретают все более изощренные способы незаконного вмешательства в демократические процедуры.

Директор СВР также заявил, что ради вмешательства в президентские выборы в России и усиления санкционного давления Вашингтон хочет сделать россиян, которые были членами программ обмена, базой пятой колонны для дестабилизации ситуации в государстве.