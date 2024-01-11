Нарышкин заявил о планах США по вербовке российских выпускников программ обмена

Глава СВР Нарышкин: США хотят сделать членов программ обмена базой пятой колонны

Ради вмешательства в президентские выборы в России и усиления на страну санкционного давления США хотят сделать россиян, которые были членами программ обмена, базой пятой колонны для дестабилизации ситуации в государстве. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки со ссылкой на главу службы Сергея Нарышкина, передает РИА Новости.

«Вашингтон наращивает шаги по восстановлению контактов с такими гражданами, налаживанию с ними доверительного общения. В дальнейшем предполагается перейти к активному втягиванию бывших стипендиатов в политическую борьбу с российской властью... Основной упор будет делаться на обучение участников методам разжигания межнациональной и социальной вражды, вмешательства в выборы, дискредитации руководства РФ в социальных сетях», — говорится в сообщении.

В СВР заявили, что власти США уже запланировали проведение тренингов по налаживанию контактов стипендиатов с американскими кураторами.

Ранее Нарышкин поручил СВР предотвратить все попытки внешнего вмешательства в выборы. По его мнению, 2023 год стал для России временем испытаний и достижений, но ничто не должно помешать свободному волеизъявлению россиян на предстоящих выборах, что и должна будет обеспечить вверенная ему служба.