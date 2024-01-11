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15:53, 11 января 2024Силовые структуры

Не сумевшему выполнить заказ с Украины россиянину вынесли приговор

Суд приговорил к 2 годам жителя Мордовии, не сумевшего выполнить заказ с Украины

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Суд в Чувашии приговорил к двум годам колонии-поселения 22-летнего жителя Мордовии Вадима Филянкина, задержанного при попытке поджога оборудования на российской железной дороге за вознаграждение из Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ республики.

Мужчину признали виновным в покушении на умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога.

По данным ведомства, подсудимый был задержан в декабре 2022 года. Вместе с двумя знакомыми он пытался поджечь батарейные шкафы у станций Светотехника — Алатырь и тяговой подстанции на перегоне Ялга — Саранск Куйбышевской железной дороги. При себе у злоумышленников были канистры с бензином, горелки и прочие предметы.

Позже следователи установили, что задержанные общались через мессенджер с неизвестными лицами из Украины. Те пообещали исполнителям денежное вознаграждение за повреждение железнодорожного объекта.

Ранее суд в Челябинске вынес приговор в отношении южноуральца, задержанного сотрудниками ФСБ за ложные сообщения о готовящихся терактах.

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      Олеся Мицкевич
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