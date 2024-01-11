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17:27, 11 января 2024Из жизни

Не желающий уходить гость откусил охраннику клуба палец

В Москве посетитель ночного клуба отказался уходить и откусил палец охраннику

Фото: Louis Hansel / Unsplash

Посетитель московского клуба отказался уходить, когда его попросили покинуть заведение, и откусил палец охраннику. Об этом сообщает Baza.

Охранник по имени Дмитрий отрабатывал ночную смену в клубе Glastonberry. Все было нормально, пока гость по имени Роман не начал назойливо приставать к девушкам. Судя по виду и поведению, мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

За вечер Романа трижды выводили из клуба: первые два раза прошли мирно, но на третий раз Роман взбунтовался. Во время драки с охранником не желающий отправляться домой молодой человек неожиданно укусил его за палец. При этом укус был такой силы, что Роману удалось откусить от фаланги на указательном пальце примерно сантиметр плоти.

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      Антонина Черташ
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