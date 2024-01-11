Не желающий уходить гость откусил охраннику клуба палец

В Москве посетитель ночного клуба отказался уходить и откусил палец охраннику

Посетитель московского клуба отказался уходить, когда его попросили покинуть заведение, и откусил палец охраннику. Об этом сообщает Baza.

Охранник по имени Дмитрий отрабатывал ночную смену в клубе Glastonberry. Все было нормально, пока гость по имени Роман не начал назойливо приставать к девушкам. Судя по виду и поведению, мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

За вечер Романа трижды выводили из клуба: первые два раза прошли мирно, но на третий раз Роман взбунтовался. Во время драки с охранником не желающий отправляться домой молодой человек неожиданно укусил его за палец. При этом укус был такой силы, что Роману удалось откусить от фаланги на указательном пальце примерно сантиметр плоти.

Ранее сообщалось, что житель Индии избил жену и откусил ей нос из-за того, что не получил приданое от ее семьи. Женщина находится в больнице. Она уже написала заявление на мужа и пятерых его родственников.