Небензя рассказал о попытке США оправдать действия в Красном море

Небензя: США пытаются оправдать действия коалиции в Красном море

Вашингтон пытается при помощи своей резолюции с требованием к хуситам легитимизировать действия коалиции в Красном море, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, США хочет оправдать действия в Красном море.

Ранее стало известно, что тарифы на морские перевозки резко выросли из-за атак йеменских хуситов. Из-за необходимости огибать регион конфликта в Красном море задержки в пути стали измеряться неделями.

