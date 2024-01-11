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01:38, 11 января 2024Мир

Небензя рассказал о попытке США оправдать действия в Красном море

Небензя: США пытаются оправдать действия коалиции в Красном море
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Вашингтон пытается при помощи своей резолюции с требованием к хуситам легитимизировать действия коалиции в Красном море, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, США хочет оправдать действия в Красном море.

Ранее стало известно, что тарифы на морские перевозки резко выросли из-за атак йеменских хуситов. Из-за необходимости огибать регион конфликта в Красном море задержки в пути стали измеряться неделями.

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      Марина Совина
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