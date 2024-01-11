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15:32, 11 января 2024Путешествия

Пассажир захотел заняться сексом в самолете с двумя стюардессами и был арестован

Пассажир попытался заняться сексом с двумя стюардессами на рейсе Spirit Airlines

Фото: Unsplash

Пассажир американского лоукостера Spirit Airlines попытался совратить двух стюардесс во время полета и был арестован в США. Подробности сообщает портал ClickOrlando.

Нештатная ситуация произошла на рейсе из Луисвилла в Орландо 9 января. Пассажир Джеймс Финнистер спросил одну из бортпроводниц, не хочет ли она вступить в Mile High Club — так на сленге называют неофициальное сообщество людей, которые занимаются сексом на борту самолетов. Получив отказ, он усадил другую стюардессу на свое место и задал ей тот же вопрос.

Кроме того, Финнистер пытался узнать, как попасть в кабину пилотов. По данным источника, по прибытии в Орландо американца встретила полиция. Он признался в содеянном и рассказал, что выпил перед рейсом, поскольку это был его первый полет.

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Мужчине предъявили обвинения во вмешательстве в выполнение обязанностей летного экипажа. После слушания судья отпустил Финнистера из-под стражи при условии, что тот явится на следующее заседание. Разбирательство продолжается.

Ранее пассажир American Airlines избил стюардессу из-за просьбы перестать пинать кресло сидящего впереди попутчика. Мужчина несколько раз ударил бортпроводницу в живот, а при задержании напал на сотрудника полиции.

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      Мария Борисова
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