Названы причины финансирования Украины со стороны США и ЕС

Военный эксперт Глазунов: Запад финансирует Украину, чтобы не развалилось НАТО

Запад продолжает финансировать Украину, так как понимает, что, если НАТО проиграет, то альянс развалится, считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. Эту и другие причины поддержки Киева со стороны США и Евросоюза (ЕС) он назвал в беседе с «Лентой.ру».

По словам эксперта, Европа и Америка финансируют Киев и не могут позволить себе проиграть на Украине в силу ряда обстоятельств.

«Они понимают, если они проиграют, блоку НАТО конец. Если блок НАТО проиграет на Украине, все поймут, что он ничего не стоит, и он просто развалится. Это один момент. Второй момент: если проиграет Европа и США, то Евросоюзу наступит конец. Ему и так будет конец, но он наступит еще раньше, чем они планируют. И последнее: США опасаются, что если у них ничего не получится на Украине, то их гегемонии во всем мире тоже настанет конец. Все поймут, что США не такие уж и могущественные. То есть мир действительно превратится в биполярный, а не в однополярный, поэтому они стараются вкладывать в Украину», — поделился Глазунов.

Европа и Америка, полагает он, будут стараться давать Киеву по максимуму, но полностью финансировать украинскую армию им не удастся, поддержка будет меньше, чем в прошлом году.

Сейчас на карту поставлено все. 2024 год будет решающий, переломный. Либо мы переломим ситуацию и выполним все задачи, которые перед нами стоят, либо Штаты Олег Глазунов военный эксперт

Ранее стало известно, что в 2023 году страны Запада сократили поставки своих вооружений на Украину. По данным аналитиков Института мировой экономики Кильского Университета (IfW Kiel), в 2022 году они обещали передать Киеву намного больше техники и боеприпасов по сравнению с 2023 годом, и только Чехия полностью выполнила свои обязательства.

