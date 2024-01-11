Популярная российская блогерша высказалась об эмиграции
Популярная российская блогерша Елена Сажина, известная как Helen Yes, заявила, что еще не нашла другой страны, кроме России, жить в которой ей бы было комфортно. О возможности эмиграции она высказалась в видео, доступном на YouTube-канале «Не Пруст».
Сажина заявила, что ей сложно жить где-либо, кроме России. Она заявила, что пробовала жить в Дубае и на Бали, но по прошествии нескольких месяцев возвращалась домой. Блогерша объяснила свои решения тем, что в других странах ей становилось скучно. «Все очень медленно, как-то размеренно. Нет какого-то стремления, что ли, для развития», — высказалась она.
При этом Сажина предположила, что ей может понравиться в США. Она призналась, что никогда там не была, но мечтала об этом. Блогерша добавила, что недавно получила американскую визу.
Сажина ведет личный блог в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), в котором показывает повседневную жизнь своей семьи. На страницу блогерши в соцсети подписаны 10,2 миллиона человек.
Ранее популярная тиктокерша Аня Хахадетка (настоящее имя — Анна Калашник) рассказала, что задумалась об отъезде из России после того, как побывала в Южной Корее. Там, по словам блогерши, она познакомилась с продюсером.