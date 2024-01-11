Популярная российская блогерша высказалась об эмиграции

Российская блогерша Helen Yes заявила, что не нашла комфортной для жизни страны

Популярная российская блогерша Елена Сажина, известная как Helen Yes, заявила, что еще не нашла другой страны, кроме России, жить в которой ей бы было комфортно. О возможности эмиграции она высказалась в видео, доступном на YouTube-канале «Не Пруст».

Сажина заявила, что ей сложно жить где-либо, кроме России. Она заявила, что пробовала жить в Дубае и на Бали, но по прошествии нескольких месяцев возвращалась домой. Блогерша объяснила свои решения тем, что в других странах ей становилось скучно. «Все очень медленно, как-то размеренно. Нет какого-то стремления, что ли, для развития», — высказалась она.

При этом Сажина предположила, что ей может понравиться в США. Она призналась, что никогда там не была, но мечтала об этом. Блогерша добавила, что недавно получила американскую визу.

Сажина ведет личный блог в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), в котором показывает повседневную жизнь своей семьи. На страницу блогерши в соцсети подписаны 10,2 миллиона человек.

Ранее популярная тиктокерша Аня Хахадетка (настоящее имя — Анна Калашник) рассказала, что задумалась об отъезде из России после того, как побывала в Южной Корее. Там, по словам блогерши, она познакомилась с продюсером.