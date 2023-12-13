Популярная российская блогерша высказалась об эмиграции

Популярная TikTok-блогерша Аня Хахадетка (настоящее имя — Анна Калашник) заявила, что недавно впервые задумалась об отъезде из России. О возможной эмиграции она высказалась в выпуске шоу «Пушка», доступном во «ВКонтакте».

Отвечая на вопрос о том, собирается ли она покидать Россию, Калашник заявила, что раньше не планировала переезд в другую страну, но теперь задумалась об этом. Блогерша объяснила, что недавно побывала в Южной Корее, где познакомилась с продюсером другой TikTok-звезды, после чего задумалась о работе в этой стране.

Ранее популярный российский техноблогер Валентин Петухов, известный как Wylsacom, объяснил, почему не хочет уезжать из России. Он рассказал, что в случае отъезда из страны ему будет сложно поддерживать интерес российской аудитории. Петухов также подчеркнул, что просто не хочет покидать страну.

Хахадетка ведет страницу в TikTok с 2018 года. Она выкладывает юмористические ролики о жизни и записи танцев. На ее аккаунт в соцсети подписано семь миллионов человек.