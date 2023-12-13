Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:03, 13 декабря 2023Интернет и СМИ

Популярная российская блогерша высказалась об эмиграции

Аня Хахадетка

Аня Хахадетка. Кадр: страница «ПУШКА» во ВКонтакте

Популярная TikTok-блогерша Аня Хахадетка (настоящее имя — Анна Калашник) заявила, что недавно впервые задумалась об отъезде из России. О возможной эмиграции она высказалась в выпуске шоу «Пушка», доступном во «ВКонтакте».

Отвечая на вопрос о том, собирается ли она покидать Россию, Калашник заявила, что раньше не планировала переезд в другую страну, но теперь задумалась об этом. Блогерша объяснила, что недавно побывала в Южной Корее, где познакомилась с продюсером другой TikTok-звезды, после чего задумалась о работе в этой стране.

Ранее популярный российский техноблогер Валентин Петухов, известный как Wylsacom, объяснил, почему не хочет уезжать из России. Он рассказал, что в случае отъезда из страны ему будет сложно поддерживать интерес российской аудитории. Петухов также подчеркнул, что просто не хочет покидать страну.

Хахадетка ведет страницу в TikTok с 2018 года. Она выкладывает юмористические ролики о жизни и записи танцев. На ее аккаунт в соцсети подписано семь миллионов человек.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Кадыров предсказал, когда закончится СВО. И заявил об особой задаче от Путина

      Звезда «Уэнсдэй» пришла на премьеру фильма в прозрачном платье

      Раскрыты подробности о российском гиперзвуковом снайперском комплексе

      В российском городе иностранец изнасиловал женщину около дома

      Венгрия отказалась от переговоров о вступлении Украины в ЕС

      Российский губернатор призвал не запрещать аборты

      Вступившую в «Азов» украинку приговорили к пяти годам колонии-поселения

      Российская биатлонистка назвала самые большие призовые в карьере

      На «Би-би-си» Байдена назвали президентом Украины

      Кошка по имени Страшила спасла жизни россиян во время пожара

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости