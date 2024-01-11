Цены на картофель на Украине достигли рекордных показателей

УНИАН: за год цена на картофель на Украине выросла почти в четыре раза

Оптовая цена на картофель на Украине достигла рекордных показателей. Об этом сообщил экономист инвестиционного департамента продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Андрей Ярмак, пишет агентство УНИАН.

Как объясняют производители, высокая цена обусловлена неблагоприятными погодными условиями, которые негативно повлияли на качество и урожайность в Украине. Ярмак уточнил, что за год цены выросли почти в 3,5-4 раза, став самыми высокими за всю историю. «Буквально за последние три недели оптовая цена на качественный свежий картофель в Украине взлетела на 40 процентов и превысила уровень цен в соседних странах ЕС», — добавил он.

По словам Ярмака, это сделало импорт экономически целесообразным. Уточняется, что Украина начала импорт картофеля из Польши и других стран Евросоюза, поскольку цены на данный товар там ниже.

В 2023 году сообщалось, что за 11 месяцев борщ на Украине подорожал более чем на 21 процент.