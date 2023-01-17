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15:11, 17 января 2023Бывший СССР

На Украине подорожал борщ

«Политика страны»: борщ на Украине подорожал на 21 процент за 11 месяцев

Фото: РИА Новости

За 11 месяцев борщ на Украине подорожал более чем на 21 процент. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на «Офис эффективного регулирования».

Сейчас стоимость порции борща на четырех человек составит 99,2 гривен, в то время как 24 февраля 2022 года цена равнялась 81,84 гривен, что на 21,22 процента ниже.

Сильнее всего из ингредиентов подорожало мясо — почти на 64 процента. Также значительно увеличились цены на сметану и морковь. «Капуста, свекла и картофель напротив, подешевели», — отмечается в публикации.

Накануне заявление об уходе в отставку написал советник Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович, фотографию бумаги с соответствующим обращением он опубликовал в соцсетях.

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Василий Мека
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