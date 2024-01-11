Правительство Украины отозвало законопроект о мобилизации

Кабинет министров Украины отозвал на доработку законопроект о мобилизации

Кабинет министров Украины отозвал на доработку законопроект о мобилизации. Об этом свидетельствует изменение статуса документа на сайте Верховной Рады Украины.

11 января статус законопроекта был изменен на «Снят с рассмотрения». Министр обороны Украины Рустем Умеров прокомментировал отзыв законопроекта.

«Наша команда уже подготовила новую редакцию законопроекта с учетом всех предложений, согласованных в рабочем порядке с депутатами на заседаниях комитета [Рады] по национальной безопасности, обороне и разведке», — заявил Умеров. По его словам, новый законопроект будет вынесен на рассмотрение правительства Украины в ближайшее время.

Ранее комитет Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отправил на доработку законопроект о мобилизации. Как заявил депутат Рады от правящей фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, ряд положений предыдущего законопроекта прямо нарушал права человека.