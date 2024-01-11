Законопроект о мобилизации на Украине отправлен на доработку

Верховная Рада Украины отправила на доработку законопроект о мобилизации

Верховная Рада Украины отправила на доработку законопроект о мобилизации. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Соответствующее решение было принято по итогам заседания комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Как считает Гончаренко, законопроект в его нынешнем виде нельзя было принимать.

Также на решение отреагировал депутат Рады от правящей фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. «Какие-то положения прямо нарушают права человека, какие-то — не оптимально сформулированы. Об этом открыто сказали военному командованию. Но все политические силы поняли и поддерживают необходимость мобилизации», — заявил он.

Ранее Арахамия опроверг информацию об отправке законопроекта о мобилизации на доработку. Он уточнил, что решения по этому вопросу будут приниматься на согласительном совете, куда приглашено военное командование и руководство Министерства обороны Украины.