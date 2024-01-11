Против экс-замглавы МВД Дагестана возбудили три дела

Против экс-замглавы МВД Дагестана Исмаилова возбуждено три уголовных дела

В отношении бывшего замглавы МВД Дагестана возбуждено три уголовных дела. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Речь идет об экс-заместителе министра внутренних дел по республике, начальнике следственного управления Руфате Исмаилове. 7 ноября 2023 года сотрудники ФСБ задержали Исмаилова и его заместителя Далгата Абдулгапурова по подозрению в коррупции. У них в кабинетах и по месту жительства были проведены обыски. После этого полицейских этапировали из Махачкалы в Москву на допрос к следователю.

По данным Следственного комитета России, Исмаилов и Абдулгапуров получили взятки на общую сумму 1,3 миллиона рублей. В частности, экс-замглавы МВД Дагестана за 300 тысяч рублей «заволокитил» материал проверки по незаконному строительству многоквартирного дома. Также бывшие полицейские незаконно преследовали бизнесмена, требуя от него 100 миллионов рублей, переданные на покупку оборудования для майнинга.