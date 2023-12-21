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12:03, 21 декабря 2023Силовые структуры

В деле бывшего замглавы МВД российского региона появился новый фигурант

Суд арестовал следователя по делу экс-замглавы МВД Дагестана Исмаилова о взятках

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Басманный районный суд Москвы арестовал на два месяца следователя МВД по Дагестану Абдулу Абакарова, проходящего по уголовному делу о коррупции бывшего замминистра внутренних дел республики — начальника следственного управления Руфата Исмаилова и его экс-заместителя Далгата Абдулгапурова. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Его задержали 18 декабря и предъявили обвинение в получении взятки.

По данным Следственного комитета России (СКР), Исмаилов и Абдулгапуров получили взятки на общую сумму 1,3 миллиона рублей. В частности, экс-замглавы МВД Дагестана за 300 тысяч рублей «заволокитил» материал проверки по незаконному строительству многоквартирного дома. Также бывшие полицейские незаконно преследовали бизнесмена, требуя от него 100 миллионов рублей, переданные на покупку оборудования для майнинга.

Суд арестовал Исмаилова до 2 января 2024 года, отказав защите в просьбе отпустить его под залог в пять миллионов рублей. Помимо получения взяток, ему вменяется превышение должностных полномочий с применением насилия. Он вину не признал.

7 ноября сотрудники ФСБ задержали Исмаилова и его заместителя Абдулгапурова по подозрению в коррупции. У них в кабинетах и по месту жительства были проведены обыски. После этого полицейских этапировали из Махачкалы в Москву на допрос к следователю.

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      Любовь Ширижик
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