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15:15, 8 ноября 2023Силовые структуры

Суд арестовал замглавы МВД Дагестана Исмаилова

В Москве суд арестовал замглавы МВД Дагестана Исмаилова

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Басманный суд Москвы арестовал заместителя министра внутренних дел (МВД) по Республике Дагестан начальника следственного управления (СУ) Руфата Исмаилова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Фигурант пробудет под стражей до 2 января 2024 года. Сторона защиты просила отпустить Исмаилова под залог в пять миллионов рублей.

Замглавы МВД Дагестана обвинили в получении двух крупных взяток и превышении должностных полномочий с применением насилия. Фигурант вину не признал.

7 ноября сотрудники ФСБ задержали Исмаилова и его заместителя Далгата Абдулгапурова по подозрению в коррупции. У них в кабинетах и по месту жительства были проведены обыски. После этого полицейских этапировали из Махачкалы в Москву на допрос к следователю.

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      Илона Палей
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