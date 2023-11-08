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15:42, 8 ноября 2023Силовые структуры

Следователь раскрыл детали дела о взятке замглавы МВД Дагестана

СКР: замглавы МВД Дагестана Исмаилов требовал от бизнесмена 100 млн рублей
Начало событий в новости Суд арестовал замглавы МВД Дагестана Исмаилова

Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Замглавы МВД Дагестана Руфат Исмаилов и его подчиненный Далгат Абдулгапуров получили взятки на общую сумму 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Следственного комитета России (СКР).

Также следствие считает, что полицейские незаконно преследовали бизнесмена, требуя от него 100 миллионов рублей, переданные на покупку оборудования для майнинга.

Исмаилов, по данным силовиков, за взятку в 300 тысяч рублей «заволокитил» материал проверки по незаконному строительству многоквартирного дома, пишет Telegram-канал «112».

Басманный суд Москвы арестовал Исмаилова до 2 января 2024 года, отказав защите в просьбе отпустить его под залог в пять миллионов рублей. Он обвиняется в получении двух крупных взяток и превышении должностных полномочий с применением насилия. Фигурант вину не признал.

7 ноября сотрудники ФСБ задержали Исмаилова и его заместителя Далгата Абдулгапурова по подозрению в коррупции. У них в кабинетах и по месту жительства были проведены обыски. После этого полицейских этапировали из Махачкалы в Москву на допрос к следователю.

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      Любовь Ширижик
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