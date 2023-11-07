ФСБ задержала замминистра внутренних дел Дагестана Исмаилова. В чем подозревают чиновника?

Замминистра внутренних дел Дагестана Исмаилов задержан после обысков

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали замминистра внутренних дел Дагестана начальника Следственного управления (СУ) Руфата Исмаилова. Его вывезли с территории республики и доставили в Москву на допрос к следователю.

Замминистра внутренних дел Дагестана Исмаилова задержали после обысков

Оперативники ФСБ России пришли к Руфату Исмаилову утром 7 ноября: они провели обыски у него дома и в его служебном кабинете. После следственных действий высокопоставленного полицейского задержали. Вместе с ним был задержан и его заместитель Далгат Абдулгапуров.

Задержанного замглавы МВД Дагестана подозревают в получении крупной взятки

Исмаилова и Абдулгапурова подозревают в получении особо крупной взятки, при этом фабула их уголовного дела пока не раскрывается, а его расследованием занимаются московские следователи. Обоих фигурантов вывезли из Дагестана на допрос в столицу. Между тем известно, что Руфат Исмаилов недавно вернулся из Азербайджана, куда ездил по личным делам.

Исмаилов — уроженец Дербента, свою карьеру в органах внутренних дел он начал после окончания Нижегородской академии МВД России

Задержанный долгое время работал заместителем начальника городского отдела внутренних дел Дербента, где курировал следственную часть. Свой нынешний пост он занимает с 4 декабря 2019 года. Исмаилов участвовал в боевых действиях, отмечен государственными и ведомственными наградами за добросовестное исполнение служебных обязанностей.

Фото: Владимир Баранов / ТАСС

Руфата Исмаилова задержали после беспорядков в аэропорту Махачкалы

Замглавы МВД Дагестана был задержан после резонансных событий в Махачкале. 29 октября несколько сотен дагестанцев ворвались в местный аэропорт после известия о том, что там приземлился самолет из Тель-Авива. Участники беспорядков требовали изгнать евреев, прилетевших из Израиля.

6 ноября МВД России отчиталось о задержании 201 участника беспорядков за нарушение общественного порядка

На 155 задержанных составили административные протоколы, еще 38 участников погрома были арестованы на десять суток. Власти Дагестана пообещали наказать всех виновников произошедшего.

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