Против замминистра внутренних дел Дагестана Исмаилова возбудили дело

Против замминистра внутренних дел Дагестана Исмаилова возбудили дело о взятке

Против замминистра внутренних дел Дагестана, начальника следственного управления (СУ) Руфата Исмаилова возбудили дело о даче и получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости.

Исмаилова задержали ранее 7 ноября. В его доме и служебном кабинете прошли обыски.

Также был задержан заместитель Исмаилова Далгат Абдулгапуров. Обоих фигурантов сотрудники ФСБ вывезли из Дагестана на допрос в Москву.

Исмаилов занимает пост замминистра МВД и начальника СУ с декабря 2019 года.