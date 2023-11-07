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16:30, 7 ноября 2023Силовые структуры

Против замминистра внутренних дел Дагестана Исмаилова возбудили дело

Против замминистра внутренних дел Дагестана Исмаилова возбудили дело о взятке

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Против замминистра внутренних дел Дагестана, начальника следственного управления (СУ) Руфата Исмаилова возбудили дело о даче и получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости.

Исмаилова задержали ранее 7 ноября. В его доме и служебном кабинете прошли обыски.

Также был задержан заместитель Исмаилова Далгат Абдулгапуров. Обоих фигурантов сотрудники ФСБ вывезли из Дагестана на допрос в Москву.

Исмаилов занимает пост замминистра МВД и начальника СУ с декабря 2019 года.

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      Илона Палей
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