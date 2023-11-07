В офисе задержанного замминистра МВД Дагестана начались обыски

В офисе замминистра МВД Дагестана проходят обыски

В офисе замминистра МВД Дагестана Руфата Исмаилова начались обыски. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органов.

Кроме того, обыски проводят в доме чиновника. Исмаилова уже задержали. Предварительно его заподозрили во взятке, уточняет РИА Новости. Другие подробности пока неизвестны.

Ранее стало известно, что Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев отправил в отставку заместителя начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майора внутренней службы Юрия Сафронова после проверки каналов поступления сидра, от которого пострадали 96 человек.