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11:36, 7 ноября 2023Силовые структуры

В офисе задержанного замминистра МВД Дагестана начались обыски

В офисе замминистра МВД Дагестана проходят обыски

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В офисе замминистра МВД Дагестана Руфата Исмаилова начались обыски. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органов.

Кроме того, обыски проводят в доме чиновника. Исмаилова уже задержали. Предварительно его заподозрили во взятке, уточняет РИА Новости. Другие подробности пока неизвестны.

Ранее стало известно, что Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев отправил в отставку заместителя начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майора внутренней службы Юрия Сафронова после проверки каналов поступления сидра, от которого пострадали 96 человек.

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      Екатерина Кашурникова
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