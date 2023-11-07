ФСБ вывезла замглавы МВД Дагестана Исмаилова на допрос в Москву

ФСБ задержала вместе с замглавы МВД Дагестана Исмаиловым его заместителя по СУ

Сотрудники ФСБ задержали вместе с замглавы МВД Дагестана Руфатом Исмаиловым его заместителя по следственному управлению (СУ) ведомства Далгата Абдулгапурова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Оба полицейских проходят по уголовному делу о получении особо крупной взятки. Их уже вывезли из республики в Москву на допрос к следователю.

Исмаилов недавно вернулся из Азербайджана, куда ездил по личным делам. Он занимает пост замминистра МВД и начальника СУ с декабря 2019 года.

О его задержании стало известно ранее 7 ноября. В рамках уголовного дела прошли обыски в служебном кабинете и дома у Исмаилова.