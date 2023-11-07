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12:42, 7 ноября 2023Силовые структуры

ФСБ вывезла замглавы МВД Дагестана Исмаилова на допрос в Москву

ФСБ задержала вместе с замглавы МВД Дагестана Исмаиловым его заместителя по СУ

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали вместе с замглавы МВД Дагестана Руфатом Исмаиловым его заместителя по следственному управлению (СУ) ведомства Далгата Абдулгапурова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Оба полицейских проходят по уголовному делу о получении особо крупной взятки. Их уже вывезли из республики в Москву на допрос к следователю.

Исмаилов недавно вернулся из Азербайджана, куда ездил по личным делам. Он занимает пост замминистра МВД и начальника СУ с декабря 2019 года.

О его задержании стало известно ранее 7 ноября. В рамках уголовного дела прошли обыски в служебном кабинете и дома у Исмаилова.

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      Любовь Ширижик
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