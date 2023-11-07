Замминистра внутренних дел Дагестана Исмаилов задержан сотрудниками полиции

Полиция задержала замминистра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова

Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя министра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах республики.

Причины задержания чиновника пока не раскрываются. По его месту жительства и работы проходят обыски. Исмаилов занимает пост замминистра МВД с декабря 2019 года.

Ранее в Волгоградской области полиция задержала главу Городищенского муниципального района Виталия Шельменкова. Чиновник получал взятки от своего заместителя и стал фигурантом уголовного дела по статье 290 («Получение взятки») УК РФ.