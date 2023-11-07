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11:33, 7 ноября 2023Силовые структуры

Замминистра внутренних дел Дагестана Исмаилов задержан сотрудниками полиции

Полиция задержала замминистра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя министра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах республики.

Причины задержания чиновника пока не раскрываются. По его месту жительства и работы проходят обыски. Исмаилов занимает пост замминистра МВД с декабря 2019 года.

Ранее в Волгоградской области полиция задержала главу Городищенского муниципального района Виталия Шельменкова. Чиновник получал взятки от своего заместителя и стал фигурантом уголовного дела по статье 290 («Получение взятки») УК РФ.

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